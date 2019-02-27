الرئيس يعلن عن رؤية شبه الجزيرة الكورية الجديدة خلال الاحتفال بذكرى حركة الاستقلال

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من المقرر أن يحضر الرئيس "مون جيه إين" الاحتفال الخاص بذكرى مرور مائة عام على حركة الاستقلال الكوري في الأول من مارس، والتي ستقام غدا في ساحة "كوانغ هوا مون" في وسط العاصمة سيول.وسيوضح الرئيس في كلمة يلقيها خلال الاحتفال "رؤية نظام شبه الجزيرة الكورية الجديدة" من أجل السلام والازدهار في الـ100 عام القادمة.وصرح مسؤول في المكتب الرئاسي بأن الاحتفال بذكرى حركة الاستقلال ستكون حدثا ضخما يعقد بمشاركة عدد كبير من مواطني مدينة سيول، كما ستنظم فرقة الطيران الخاصة التابعة لسلاح الجو "بلاك إيغل" استعراضات جوية تقوم خلالها برسم رقم 100 في السماء، كما سيتم إطلاق طائرة بدون طيار تحمل العلم الكوري.وكان الرئيس "مون" قد صرح في اجتماع عقده مع مساعديه يوم الاثنين الماضي بأنه سيتم تشكيل نظام جديد لشبه الجزيرة الكورية يتجاوز حالة الحرب ويتجه نحو السلام والتعايش وتعزيز الاقتصاد والازدهار، بحيث تكون كوريا في قلب التاريخ وليس على هامشه.ومن المتوقع أن تتضمن الكلمة التي سيلقيها الرئيس مون غدا رسالة رئيسية حول الإنجازات التي تحققت خلال المائة عام الماضية والإعداد للمائة عام القادمة في شبه الجزيرة الكورية، خاصة في هذا التوقيت الذي يشهد نقطة تحول في نظام السلام في شبه الجزيرة الكورية ومنطقة شمال شرق آسيا.