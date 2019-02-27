ترامب يلغي مأدبة غداء ضمن القمة مع كوريا الشمالية

Photo : YONHAP News

اتضح أن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قرر إلغاء مأدبة غداء كان من المقرر ان تقام اليوم في إطار الجولة الثانية من مباحثات القمة الكورية الشمالية الأمريكية، كما قرر أيضا وقف المباحثات، كما خرج الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" من مكان انعقاد المباحثات.وكتب المراسل "ديفيد نكامورا" ضمن فريق الصحفيين التابع للبيت الأبيض الأمريكي تغريدة على موقع تويتر قال فيها إن المتحدثة باسم البيت الأبيض "سارا ساندرز" صرحت بأن المباحثات جارية إلا أنها ستنتهي في غضون ما بين نصف ساعة وثلثي ساعة وأن ترامب سيعود إلى فندوق ماريوت.ورغم أن المتحدثة لم ترد على سؤال حول إمكانية عقد مراسم التوقيع على الاتفاق بين الطرفين، التي من المقرر عقدها في الساعة الثانية بعد ظهر اليوم بتوقيت فيتنام، إلا أن فريق الصحفيين التابع للبيت الأبيض قال إن هذه المراسم لن تعقد على الأرجح.وأضاف فريق المراسلين أن الرئيس الأمريكي سيعود إلى بلاده على متن طائرته الخاصة بعد عقد مؤتمر صحفي في فندق ماريوت بينما سيبقى الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" في فيتنام مثلما كان مقررا حتى يوم السبت من أجل إتمام جدول أعماله هناك.