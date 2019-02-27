عضو فرقة بيغ بانغ ينفي تورطه في فضيحة المخدرات والجنس

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نفى عضو الفرقة "بيغ بانغ" الشبابية الكورية الشهيرة تورطه في فضيحة المخدرات والجنس، وجميع المزاعم الموجهة إليه.واستجوبت وكالة الشرطة في سيول "لي صونغ هيون" المعروف باسم "صونغري" في فرقة "بيغ بانغ"، لأكثر من 8 ساعات حتى وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، حيث نفىأي معرفة له برسائل التواصل الاجتماعي التي يُزعم أنه تبادلها مع شركاء تجاريين في ديسمبر من عام 2015.وفي وقت سابق، كشف أحد مواقع الأخبار عن رسائل ضمن برنامج "كاكاو توك"، تفيد بأنه حاول تقديم خدمات جنسية للمستثمرين المحتملين للشركة التي كان بصدد إنشائها.كما يشتبه في تورطه في تعاطي المخدرات بصورة غير قانونية.وقامت الشرطة بجمع عينات من البول والشعر لتحليلها والتحقق من تلك المزاعم.