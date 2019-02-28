ترامب يؤكد أنه ليس من الضروري الاستعجال في نزع السلاح النووي

Photo : YONHAP News

أعرب الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" عن اعتقاد بأنه ليس من الضروري الاستعجال في نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية، وذلك في رد واضح على النقد الموجه إليه بوجوب الضغط على كوريا الشمالية للوفاء بتعهداتها بنزع السلاح النووي بصورة أسرع.وأعرب "ترامب" عن امتنانه في بداية محادثاته الثنائية مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" في هانوي، لعدم قيام كوريا الشمالية بأي تجارب نووية أو صاروخية.وفي الإشارة إلى المحادثات غير الرسمية وحفل العشاء الذي شارك فيه الجانبان، قال "ترامب" إنهما تبادلا العديد من الأفكار الجيدة، كما أعرب عن اعتقاده بأنهما سيحققان النجاح بالتأكيد، ليس فقط خلال القمة الثانية ولكن أيضًا على المدى البعيد، مؤكدًا أنه ليس في عجلة من أمره. ومن جانبه قال الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" إنه أجرى محادثات جيدة مع "ترامب" لليوم الثاني على التوالي، مؤكدا أنهما بذلا الكثير من الجهود.وقال "كيم" إن العالم بأسره يراقب هذه المحادثات، وتعهد ببذل قصارى جهده للخروج بنتائج جيدة من القمة.وقد بدأت جلسات اليوم الخميس باجتماع ثنائي اقتصر على ترامب وكيم الساعة التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي، وتبعه محادثات موسعة ثم مأدبة غداء، حيث انضم المساعدون الرئيسيون لكيم وترامب إلى المحادثات الموسعة، بمن في ذلك وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو"، ورئيس موظفي البيت الأبيض "مايك مولفاني"، ومن الجانب الكوري الشمالي"كيم يونغ تشول" نائب رئيس اللجنة المركزية في حزب العمال الحاكم، ووزير الخارجية "ري يونغ هو".