فشل القمة الكورية الشمالية الأمريكية في التوصل إلى اتفاق

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أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الرئيس "دونالد ترامب" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" في قمتهما الثانية التي عقدت في العاصمة الفيتنامية هانوي أمس واليوم.وعقد الرئيس الأمريكي "ترامب" مؤتمرا صحفيا في الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم بتوقيت كوريا، في مقر إقامته في فندق "ماريوت" في هانوي، بعدما قرر إلغاء مأدبة غداء كانت مقررة، وأنهى المباحثات مبكرا.وقال "ترامب" في تصريحاته للصحفيين إن الجانبين ظلا يسعيان من أجل السلام في المنطقة، إلا أن تحقيق هذا الهدف ليس سهلا، لكنه أشار أيضا إلى أنه أمضى وقتا مثمرا مع الزعيم الكوري الشمالي، إلا أنهما لم يتمكنا من التوصل إلى اتفاق.ومن جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" الذي حضر المؤتمر الصحفي مع ترامب، إن الجانب الأمريكي ظل يعمل مع نظيره الكوري الشمالي على مدار عدة أسابيع، حيث تم في الواقع تحقيق الكثير من التقدم، لكنه لم يصل إلى الغاية المطلوبة.وأعرب "بومبيو" عن أمله في التوصل إلى اتفاق في غضون الأسابيع القادمة.ويذكر أن الجانبين كانا قد عقدا اجتماعا ثنائيا وحضرا مأدبة عشاء مساء أمس الأربعاء، ثم عقدا اجتماعا ثنائيا آخر واجتماعا موسعا اليوم الخميس، بحضور مساعديهما.وكان كل من "ترامب" و"كيم" قد أعرب عن تفاؤله بشأن المحادثات قبيل انعقاد القمة.ومن المقرر ان يغادر "ترامب" فيتنام مساء اليوم ليعود إلى الولايات المتحدة، بينما سيبقى الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" في هانوي حتى يوم بعد غد السبت حيث يقوم بزيارة رسمية لفيتنام.