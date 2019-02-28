الرئاسة الكورية الجنوبية تعرب عن أسفها لفشل قمة هانوي في التوصل لاتفاق

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أعرب المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية عن أسفه للنهاية المفاجئة للقمة بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الشمالية في العاصمة الفيتنامية هانوي، لكنه أكد أيضا على يقينه بأن الجانبين قد حققا تقدما أكثر من أي وقت مضى.وقال المتحدث باسم الرئاسة في سيول "كيم أوي كيوم" فى بيان أصدره مساء اليوم الخميس، إن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" قد تمكنا من توسع وتعميق التفاهم المشترك من خلال إجراء مناقشات معمقة لفترة طويلة من الزمن. وأشار إلى أن "ترامب" أظهر إرادة واضحة لمواصلة المحادثات، كما أعرب عن زيادة تفاؤله بالجولة القادمة من المحادثات.وقال البيان أيضا إن "ترامب" أعلن عن إرادته إزالة أو تخفيف العقوبات عن كوريا الشمالية بمجرد اتخاذها إجراءات لنزع السلاح النووي، وهو ما أوضح أن المحادثات بين الجانبين انتقلت إلى مرحلة أعلى.وشدد المتحدث على أن الحكومة الكورية الجنوبية سوف تبذل كل ما في وسعها حتى تتمكن الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الشمالية من الاستمرار في التواصل الوثيق والحفاظ على زخم الحوار.