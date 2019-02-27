ترامب يقول إن طلب كوريا الشمالية تخفيف العقوبات هو السبب في فشل القمة

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قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إن مطالبة كوريا الشمالية بتخفيف العقوبات الدولية عنها كانت القشة التي قصمت ظهر مباحثات القمة بينه وبين الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" في هانوي اليوم الخميس، وإنهائها مبكرا دون التوصل إلى اتفاق.جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده "ترامب" مساء اليوم قبيل مغادرته هانوي عائدا إلى بلاده، حيث أشار إلى أنه شعر بأنه سيكون من "غير المناسب" التوقيع على اتفاق هذه المرة.وردا على سؤال حول ما إذا كانت بيونغ يانغ قد عرضت تفكيك منشأة "يونغ بيون" النووية، قال "ترامب" إن تفكيك منشأة "يونغ بيون" وحده ليس كافيا لتخفيف العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية. وأشار في هذا الصدد إلى أنه توجد منشآت أخرى غير معروفة للعالم، بما في ذلك محطة ثانية لتخصيب اليورانيوم، وقد تحدثت الولايات المتحدة عنها خلال المفاوضات. كما ألقى "ترامب" باللائمة على أسلافه من الرؤساء الأمريكيين السابقين لإضاعتهم الفرص من أجل حل القضية النووية الكورية الشمالية.ومع عدم تحديد موعد لعقد اجتماعه القادم مع "كيم"، أكد "ترامب" من جديد نيته عدم التسرع في عملية نزع السلاح النووي، وبدلا من ذلك شدد على ضرورة وضعها على الطريق الصحيح.