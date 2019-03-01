الأحزاب السياسية تعرب عن أملها في استئناف سريع للمحادثات بين واشنطن وبيونغ يانغ

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أعربت الأحزاب السياسية عن أملها في استئناف سريع للمحادثات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، بعد انهيار القمة بين البلدين في هانوي.وقال المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الحاكم "هونغ إيك بيو" اليوم الخميس إنَّه من المؤسف أن الجانبين عجزا عن التوافق حول إعلان هانوي، لكنه يأمل في أن يتمكنوا من التوصل إلى اتفاق من خلال جولة جديدة من المحادثات في أقرب وقت ممكن.وقال إن حزبه سيراجع ما يمكن أن يفعله بالتعاون مع الحكومة، لتحسين العلاقات بين واشنطن وبيونغ يانغ، والتعجيل بنزع السلاح النووي.كما قال المتحدث باسم حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي إنه يأمل أن تُستأنَف المحادثات في أقرب وقت ممكن، لإخلاء كوريا الشمالية من الأسلحة النووية.لكن رئيس الحزب المعارض "هوانغ كيو آن" كان أقل تفاؤلًا، حيث أعرب عن أسفه لانهيار القمة دون اتفاق، حيث كان يتوقع إجراء مناقشات حول خطوات نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية. وقال إن حكومة سيول تحدثت فقط عن أوهام وردية، لكن النتائج أظهرت خطورة الوضع النووي لكوريا الشمالية.