اليابان تطالب بمعرفة تفاصيل المحادثات المنهارة في هانوي

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تحركت الحكومة اليابانية بسرعة للحصول على معلومات حول المحادثات بين قادة الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، والتي انهارت اليوم الخميس.وقال كبير أمناء مجلس الوزراء "يوشيهيد سوغا" إن حكومته بصدد التأكد من تفاصيل قمة هانوي، ونقل آمال طوكيو في مواصلة التعاون الوثيق مع واشنطن.وقال "سوغا" إن طوكيو أرسلت مسؤولًا إلى هانوي منذ أن كانت تقوم بتنسيق السياسات مع واشنطن، ليس فقط حول القضية النووية لكوريا الشمالية، ولكن أيضًا بشأن حل قضية المواطنين اليابانيين المختطفين من قبل كوريا الشمالية.وعندما سئل عما إذا كان رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبيه" سيتحدث إلى الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، قال "سوغا" إنهم يجرون محادثات مع واشنطن لتحديد موعد محادثة هاتفية.وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" إن قضية المختطفين اليابانيين كانت ضمن الموضوعات التي سيتم طرحها خلال قمة هانوي، في حين ذكرت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" أن ترامب أشار إلى ذلك الموضوع خلال اجتماعه مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".