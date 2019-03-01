ترامب يطلب من مون أن يلعب دور الوساطة

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تحدث الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" هاتفيًّا مع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أمس الخميس، عقب الانهيار المفاجئ لمحادثات القمة بين "ترامب" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" في هانوي.ووفقًا لمكتب الرئاسة، فقد قال "مون" للرئيس الأمريكي إنه يتوقع نتائج جيدة من محادثات المتابعة، بعد تأكيد قادة الولايات المتحدة وكوريا الشمالية على مواقفهم ومناقشتهم لقضايا محددة.وقال المتحدث باسم الرئاسة "كيم إيوي كيوم" في بيان إن ترامب أوضح عزمه على مواصلة الحوار، وطلب من مون أن يقوم بدور الوساطة.وطلب "مون" مقابلة "ترامب" في المستقبل القريب لإجراء المزيد من المناقشات المتعمقة، وقد وافق "ترامب" قائلًا إنه ينبغي مناقشة ذلك من خلال القنوات الدبلوماسية.وقد استمرت المحادثة الهاتفية لمدة 25 دقيقة.