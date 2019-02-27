موسكو تؤكد أن حل مشاكل شبه الجزيرة الكورية سيستغرق وقتا

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أشادت روسيا بتصرف الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" بشأن مواصلة الحوار الثنائي بشأن الوضع في شبه الجزيرة الكورية، مشيرة إلى أن حل مشاكل شبه الجزيرة الكورية سيستغرق وقتا.وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية "ماريا زاخاروفا" أمس الخميس إن حل المشاكل المتعلقة بشبه الجزيرة الكورية ، ومنها نزع السلاح النووي، سيستغرق وقتا ويحتاج إلى أقصى درجة من ضبط النفس من الطرفين المعنيين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.وأكدت المتحدثة على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة الواقعية لمواصلة الحوار بينهما، ملمحة بذلك إلى تخفيف العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية.وعلى صعيد آخر، قال مكتب السكرتارية للرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" أنه تجرى حاليا مشاورات بين روسيا وكوريا الشمالية حول زيارة الزعيم "كيم" إلى روسيا ، مشيرا إلى أنه لم يتم حتى الآن التوصل إلى اتفاق نهائي بذلك الشأن.