بكين تؤكد على أهمية مواصلة المحادثات بصبر بين واشنطن وبيونغ يانغ

Photo : KBS News

التقى عضو مجلس الدولة ووزير الخارجية الصيني "وانغ يي" في بكين أمس الخميس مع نائب وزير الخارجية الكوري الشمالي "ري كيل سونغ".وأكد "وانغ" على أهمية مواصلة المحادثات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية بصبر رغم انتهاء قمة هانوي دون التوصل إلى اتفاق، مشيرا إلى أن الصين ستستمر في لعب دور بناء في إجراء تلك المحادثات.وقالت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية إنه من الضروري أن تلعب الصين دورا بنشاط لمنع تراجع الأوضاع في شبه الجزيرة الكورية إلى الوراء.الجدير بالذكر أن الرئيس الصيني "شي جين بينغ" قد دعا الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" إلى بكين في شهر يناير الماضي ، وسمح له باستخدام خط السكك الحديدية العابر للقارة الصينية في زيارته الأخيرة لفيتنام.ويرى المراقبون السياسيون أن الزيارة التي يقوم بها حاليا نائب وزير الخارجية الكوري الشمالي للصين تتعلق باحتمال عقد اجتماع بين "شي جين بينغ" و"كيم جونغ أون" في طريق عودة "كيم" إلى كوريا الشمالية بقطاره الخاص.