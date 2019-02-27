طوكيو تعرب عن ارتياحها لانهيار قمة هانوي

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عبرت الحكومة اليابانية عن ارتياحها لفشل قمة هانوي الثانية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في التوصل إلى اتفاق.وذكرت صحيفة "يوميوري" اليابانية أن وزير الدفاع الياباني السابق "إسدوري أونوديرا" عبر عن اعتقاده بأن إجراء المفاوضات من جديد سيكون أفضل من التوصل إلى اتفاق غير مُلزِم ، مؤكدا على ضرورة دفع الولايات المتحدة لطرح قضية المعتقلين اليابانيين في كوريا الشمالية، ومواصلة واشنطن مطالبها بنزع أسلحة نووية وصاروخية من كوريا الشمالية.ومن جانبه، قال الأمين العام السابق للحزب الليبرالي الياباني "إيشيبا سيغيرو" إنه لحسن الحظ انتهت قمة هانوي دون التوصل إلى اتفاق غير مقبول يقضى برفع العقوبات دون النزع الكامل للسلاح النووي من كوريا الشمالية.يذكر أن رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبيه" عبر أمس الخميس عن تأييده الكامل لعدم إبرام "ترامب" اتفاقا مع كوريا الشمالية خلال قمة هانوي.