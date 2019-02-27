كيم جونغ أون يقوم بزيارة رسمية لفيتنام كما هو مخطط له

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قالت وزارة الخارجية الفيتنامية إن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" يقوم بزيارة رسمية لفيتنام اليوم الجمعة وغدا السبت كما هو مخطط له، رغم انتهاء القمة مع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" دون التوصل إلى اتفاق.وفي أثناء إقامته في فيتنام سيحضر الزعيم "كيم" مراسم الترحيب به ويعقد قمة مع الرئيس الفيتنامي، وسيقوم بزيارة إلى مقبرة الزعيم الفيتنامي السابق "هو تشي منه"، ويجتمع مع كل من رئيس الوزراء ورئيس البرلمان.وكان من المتوقع أن يتم إلغاء زيارة الزعيم "كيم" الرسمية في فيتنام بسبب الفشل في التوصل إلى اتفاق في قمته الثانية مع الرئيس "ترامب"، إلا أنه سيتم تنفيذ هذه الزيارة كما هو مخطط له نظرا لأن هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها زعيم كوري شمالي بزيارة لفيتنام منذ 55 عاما.وسيغادر القطار الذي يقل الزعيم "كيم" محطة "دونغ دانغ" الفيتنامية الحدودية غدا السبت متوجها إلى كوريا الشمالية.