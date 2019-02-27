بومبيو يؤكد أن واشنطن كانت مستعدة لاحتمال انهيار قمة هانوي

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قال وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" إن الولايات المتحدة كانت مستعدة لاحتمال انهيار القمة الثانية التي جمعت بين الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" في هانوي.جاء ذلك في تصريح أدلى به "بومبيو" في طريقه إلى الفلبين، عقب انتهاء قمة هانوي بشكل مبكر دون أي اتفاق، حيث أشار إلى أن الولايات المتحدة كانت لها خيارات متعددة لعرضها على "كيم" ، ومنها احتمال انهيار القمة.وأضاف أن الرئيس "ترامب" هو الذي قرر انهيار القمة بسبب فشل الجانبين الأمريكي والكوري الشمالي في إحراز تقدم يكفي لتبرير التوقيع على بيان مشترك.وفيما يخص مستقبل المحادثات على مستوى العمل مع كوريا الشمالية ، قال "بومبيو" إن واشنطن وبيونغ يانغ اتفقتا على الحاجة للحوار.وقال إنه لم يتم تحديد موعد لاستئناف المحادثات الإضافية ، مشيرا إلى أنه أمر يحتاج لوقت.