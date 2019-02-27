بيونغ يانغ طالبت واشنطن رفع بعض العقوبات وليس كلها

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قال وزير الخارجية الكوري الشمالي "ري يونغ هو" إن كوريا الشمالية قدمت اقتراحا منطقيا في القمة بين زعيمها "كيم جونغ أون" والرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ، لكن واشنطن أصرت على أن تتخذ بيونغ ياتنغ خدوة أخرى إضافية غير تفكيك مجمع "يونغ بيون" النووي.جاء هذا التصريح في مؤتمر صحفي عقده الوزير "ري" في هانوي أمس الخميس حيث أضاف أن كوريا الشمالية طلبت من الولايات المتحدة رفع بعض العقوبات وليس كلها، فيما يناقض تصريحات الرئيس "ترامب".وكان "ترامب" قد قال إنه رفض توقيع اتفاق نووي في قمة هانوي بسبب المطالب غير المقبولة التي عرضها الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" برفع جميع العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة.وأكد الوزير الكوري الشمالي أن اقتراح بيونغ يانغ لتفكيك مجمع "يونغ بيون" النووي يعتبر أكبر الإجراءات لنزع السلاح النووي التي يمكن أن تتخذها كوريا الشمالية في الوقت الراهن.، مشيرا إلى أنه سيكون من الصعب التوصل إلى اتفاق أحسن من الاقتراح الذي عرضتها بيونغ يانغ .