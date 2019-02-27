بيونغ يانغ تعرب عن رؤيتها المتشائمة إزاء التفاوض النووي مع واشنطن

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قالت نائبة وزير خارجية كوريا الشمالية "تشيه سون هي" إن هناك احتمالًا أن يفقد الزعيم "كيم جونغ أون" رغبته في التفاوض النووي مع الولايات المتحدة بسبب رفض واشنطن الاقتراح الذي تقدمت به بيونغ يانغ بالتفكيك الدائم لمجمع "يونغ بيون" النووي، مشيرة بذلك إلى إمكانية أن تتخذ كوريا الشمالية إجراءات متابعة، لعدم توصل الجانبين إلى اتفاق نووي في قمة هانوي.وأضافت "تشيه" في مؤتمر صحفي أمس الخميس أن بيونغ يانغ قد اقترحت على واشنطن التخلص من المفاعل النووي في "يونغ بيون" بشكل دائم وتحت إشراف خبراء أمريكيين وما يحتويه من يورانيوم وبلوتونيوم، لكنها لم تقبل الاقتراح، مؤكدة أن واشنطن أضاعت فرصة نادرة بعدم قبولها هذا الاقتراح.وقالت إن كوريا الشمالية طلبت من الولايات المتحدة رفع خمس عقوبات فقط تتعلق بمعيشة الشعب الكوري الشمالي، وليست كل العقوبات.وأكدت أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد للمفاوضات النووية الإضافية.