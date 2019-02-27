ترامب يطلب من الرئيس مون جيه إين أن يلعب دور الوسيط

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أجرى الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" محادثة هاتفية مع الرئيس الكوري "مون جيه إين" استغرقت 25 دقيقة في طريق عودته إلى الولايات المتحدة من فيتنام.وأعرب "ترامب" عن أسفه إزاء الإخفاق في التوصل إلى اتفاق في القمة التي جمعته بالزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، مجددا عزمه إيجاد حل لقضية نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية من خلال الحوار في المستقبل.وطلب "ترامب" من الرئيس الكوري "مون" الاضطلاع الفعال بدور الوسيط من خلال التحدث مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، وإعلامه بما سيسفر عنه حواره.ومن جانبه، أعرب الرئيس الكوري "مون جيه إين" عن أمله في إحراز نتائج جيدة في المفاوضات النووية الإضافية بين واشنطن وبيونغ يانغ ، مؤكدا أن كوريا الجنوبية ستقوم بكل ما في استطاعتها ضمن إطار التعاون الوثيق القائم بين سيول وواشنطن.واقترح الرئيس "مون" على الرئيس "ترامب" أن يتم إجراء لقاء بينهما في المستقبل القريب ، فيما أكد "ترامب" على ضرورة عقد ذلك اللقاء.