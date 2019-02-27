تراجع الصادرات الكورية في فبراير للشهر الثالث على التوالي

Photo : KBS News

شهدت الصادرات الكورية تراجعا للشهر الثالث على التوالى نتيجة للركود الاقتصادي العالمي وانخفاض سعر أشباه الموصلات.وطبقا لتقرير صادر عن وزارة الصناعة والتجارة والطاقة ، بلغ حجم الصادرات الكورية في شهر فبراير الماضي 39.56 مليار دولار ، بانخفاض بنسبة 11.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك بعد تسجيل انخفاض بنسبة 1.2% و5.8% في شهري ديسمبر ويناير الماضيين على التوالي.وتعد هذه هي المرة الأولى التي تشهد فيها الصادرات الكورية تراجعا لثلاثة أشهر متتالية، منذ شهر يوليو من عام 2016.وأشار التقرير إلى أن حجم صادرات أشباه الموصلات الكورية قد تراجع بنسبة 28.4% في شهر فبراير الماضي.كما تراجع حجم صادرات المنتجات النفطية والمنتجات البتروكيماوية بنسبة 14% و14.3% على التوالي.لكن حجم الفائض التجاري الكوري بلغ 3.1 مليار دولار في فبراير الماضي، مسجلا بذلك فائضا خلال 85 شهرا متتاليا.