مون يكشف عن مبادرة لنظام شبه الجزيرة الكورية الجديد

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كشف الرئيس الكوري "مون جيه إين" عن مبادرة لإنشاء نظام جديد في شبه الجزيرة الكورية قائم على السلام والتعاون الاقتصادي، وخال من المواجهة والصراعات.جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس "مون" في احتفال بالذكرى المئة لحركة الأول من مارس للاستقلال من الاستعمار الياباني أقيم اليوم الجمعة في ميدان "كوانغ هوا مون" وسط العاصمة سيول حيث أكد أن المئة عام القادمة ستكون مختلفة عن المئة عام الماضية من حيث الجودة.وأعرب الرئيس "مون" عن عزمه واستعداده للتوحيد بين الكوريتين من خلال تطبيق نظام جديد لشبه الجزيرة الكورية بشجاعة.وأكد أنه سيحقق إنشاء نظام للسلام المستدام في شبه الجزية الكورية عن طريق التعاون الوثيق مع الولايات المتحدة ، والحوار بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية ، ومن خلال الحصول على دعم المجتمع الدولي.كما أكد أنه سيبحث مع الولايات المتحدة القضايا المتعلقة باستئناف الرحلات السياحية إلى منتجع جبل "كوم كانغ" وإعادة تشغيل مجمع "كيسونغ" الصناعي في كوريا الشمالية.وكشف الرئيس "مون" عن خطة لتشكيل لجنة اقتصادية مشتركة بين الكوريتين إذا تم إحراز تقدم في نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية.وقال إن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" قد ناقشا إمكانية فتح مكتب اتصال أمريكي في بيونغ يانغ، مشيرا إلى أن القمة الثانية الأخيرة بين واشنطن وبيونغ يانغ كانت خطوة نحو اتفاق أعلى.وأعرب الرئيس "مون" عن عزمه لعب دور الوساطة لكي يتوصل الجانبان الأمريكي والكوري الشمالي إلى اتفاق على نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.