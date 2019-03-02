بيونغ يانغ تؤكد أن ترامب وكيم اتفقا على مواصلة الحوار البناء

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قالت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية أمس الجمعة إن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" والرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" اتفقا على مواصلة "الحوار المثمر"، لحل القضايا التي أثيرت في قمتهما الثانية في هانوي.وقد أصدرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية تقريرًا عن القمة الثانية، دون الإشارة إلى أن المحادثات انتهت بدون اتفاق.وقد جاء التقرير في لهجة إيجابية، وذكر أن الزعيمين أجريا نقاشًا جادًّا حول القضايا التي تحتاج إلى حل في المرحلة الحالية، من أجل تحقيق أهدافهما المشتركة، الواردة في بيانهما المشترك في قمة سنغافورة.كما قال التقرير إن القمة كانت فرصة مهمة لتعميق الاحترام والثقة المتبادلة بين القادة، وأكدت أنهما اتفقا على مواصلة الحوار المثمر من أجل نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، والتطور الوشيك في العلاقات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.