كيم جونغ أون يغادر فيتنام صباح اليوم السبت

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ذكرت تقارير إخبارية أن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" سيعود إلى بلاده صباح اليوم السبت، في وقت مبكر عما كان مقرَّرًا في البداية.ووفقًا لمصادر متعددة، يعتزم "كيم" القيام بزيارة قصيرة صباح اليوم السبت إلى المعالم التاريخية بالقرب من ساحة "با دين" في مدينة هانوي، وضريح "هو تشي مينه"، والذي يحتفي بذكرى الزعيم السابق لفيتنام.وبعد ذلك، من المتوقع أن يختتم زيارته الرسمية التي استمرت ليومين، ويغادر إلى محطة القطار الحدودية في "دونغ دانغ".وقد كان من المقرر أن يغادر "كيم" هانوي بعد ظهر السبت، بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء الفيتنامي "نجوين شيوان فوك" ورئيس البرلمان "نجوين ثي كيم نجان"، ولكن تم تقديم موعد هذه الاجتماعات لكي يتمكن "كيم" من الرحيل المبكر.