اختيار اللاعب سون هيونغ مين كأفضل لاعب في الدوري الإنكليزي

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اختير المهاجم الكوري الجنوبي "سون هيونغ مين"، اللاعب في نادي "توتنهام" كأفضل لاعب في الدوري الممتاز لعام 2019، في جوائز لندن لكرة القدم.وقد حصل اللاعب على الجائزة في حفل أقيم في لندن الخميس الماضي، لأدائه المتميز في موسم 2018-2019، حيث أحرز 16 هدفًا في 34 مباراة.وقد تفوق "سون" على لاعب أرسنال "بيير إيميريك أوباميانغ" من الغابون، ولاعب تشيلسي "إيدن هازارد" البلجيكي، و"أندروس تاونسيند" اللاعب نادي "كريستال بالاس".وتتكون لجنة الجائزة من 22 خبيرًا في كرة القدم، بما في ذلك بعض اللاعبين السابقين، مثل "بوبي زامورا" و"بوب ويلسون" و"توني كوتي".