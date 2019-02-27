واشنطن تجري سلسلة من المكالمات الهاتفية مع كل من سيول وبكين وطوكيو

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قام وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" بإجراء سلسلة من المكالمات الهاتفية مع نظرائه في كوريا الجنوبية والصين واليابان، من أجل مناقشة نتائج مباحثات القمة الثانية بين واشنطن وبينغ يانغ.وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية إنه تم إجراء مكالمة هاتفية بين "بومبيو" و"كانغ كيونغ هوا"، وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية، يوم أمس الجمعة، حيث اتفق الجانبان على التعاون الوثيق بين البلدين من أجل تحقيق نزع السلاح النووي الكوري الشمالي.أما في المكالمات الهاتفية التي أجراها بومبيو مع كل من وزراء الخارجية في الصين واليابان، فقد شرح لهما ما دار في مباحثات القمة في هانوي، وأكد معهما مجددا على ضرورة استمرار مساعي الأمم المتحدة لفرض العقوبات على بيونغ يانغ حتى تتخلى بيونغ يانغ عن أسلحتها النووية.