احتفال كوري في نيويورك بمناسبة حركة الأول من مارس للاستقلال

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أقيم احتفال كبير في مانهاتن بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة، بمناسبة الذكرى المئة لحركة الأول من مارس للاستقلال من الاستعمار الياباني أمس الجمعة.وفي أثناء الاحتفال، تم تجسيد مشاهد من حركة الأول من مارس التاريخية، حيث اجتمع حوالي 400 شخص من الجالية الكورية وهتفوا "لاستقلال كوريا" ورفعوا العلم الكوري أمام مقر الأمم المتحدة، كما نظمت الجالية الكورية مسيرة في أرجاء منطقة مانهاتن بمدينة نيويورك.والجدير بالذكر أنه قد تم إقرار مشروع قانون لتأسيس يوم حركة الأول من مارس في ولاية نيويورك الأمريكية للمرة الأولى في شهر يناير من هذا العام.