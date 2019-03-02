سيول وواشنطن تجريان مناورات مصغرة بدلًا من المناورات العسكرية في فصل الربيع

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نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أمريكيين قولهم إنه من المتوقع أن تجري سيول وواشنطن مناورات عسكرية مصغرة، بدلًا من التدريبات العسكرية المشتركة التي يتم إجراؤها في فصل الربيع.وقال المسؤولون، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، إن الجانبين سيعلنان أنهما لن يقوما بإجراء التدريبات العسكرية الواسعة في الربيع، وسوف يكتفيان بمناورات أصغر حجمًا.وقال أحد المسؤولين إن القرار قد اتُخذ بالفعل في وقت سابق، ولم يكن نتيجة للقمة الأخيرة بين الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، ومن المتوقع أن يصدر إعلان رسمي بهذا القرار في الأيام القادمة.وأشارت رويترز إلى أن المسؤولين الأمريكيين قد صرحوا منذ فترة طويلة أن التدريبات الربيعية، المعروفة باسم فرخ النسر والحل الرئيسي، سيتم تخفيض نطاقها.كما ذكرت شبكة "إن بي سي" الأمريكية أن الجيش الأمريكي يستعد للإعلان عن عدم إجراء المناورات العسكرية السنوية واسعة النطاق مع كوريا الجنوبية.ونقلت الشبكة عن مسؤولَين من وزارة الدفاع الأمريكية أن تقليص حجم المناورات العسكرية يأتي في إطار جهود الإدارة الأمريكية لتخفيف حدة التوتر مع كوريا الشمالية، وسيتم استبدالها بتدريبات أصغر حجمًا للقوات المتمركزة في الجنوب.وفيما يتعلق بالمخاوف من تأثر قدرة القوات المشتركة على مواجهة التهديدات بعد تقليص حجم المناورات، أصر المسؤولون الأمريكيون على أن التدريبات تحتاج إلى التكيف مع الوضع المتغير في المنطقة.كما ذكرت التقارير الإعلامية عن مسؤول في الحكومة الكورية قوله إن المناورات الواسعة النطاق اكتسبت الكثير من الاهتمام الإعلامي في الماضي، وإن بلاده تحاول أن تواصل العمل كالمعتاد بعيدا عن الضجة الإعلامية.