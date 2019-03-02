رئيس الوزراء يتعهد باتخاذ إجراء صارم ضد رياض الأطفال الخاصة

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قال رئيس الوزراء الكوري "لي ناك يون" إن الحكومة ستتخذ إجراءات صارمة، وفقًا للقانون، إذا قامت الجمعية التي تمثل رياض الأطفال الخاصة في البلاد بتعليق عملها إلى أجل غير مسمى، مما يؤدي إلى تأخير افتتاح العام الدراسي.وعقد "لي" اجتماعًا طارئًا اليوم السبت مع الوزارات ذات الصلة ورؤساء حكومات المقاطعات ومسؤولي التعليم المحليين، وحث جمعية رياض الأطفال الكورية على سحب خطتها بتأخير افتتاح العام الدراسي احتجاجًا على الحكومة.وقال رئيس الوزراء إنه ليس من الصواب أن تلجأ المعاهد التعليمية إلى اتخاذ الآباء والأطفال كالرهائن.وطلب من وزارة العدل تنفيذ التدابير القانونية خطوة بخطوة، وتزويد الآباء بالمعلومات الكافية.كما طلب "لي" من مجالس التعليم والسلطات المحلية التعاون مع وزارات الرعاية الاجتماعية والأسرة، للتأكد من توفير خدمات رعاية الأطفال دون مشاكل، في مرافق الرعاية النهارية.ويأتي اجتماع اليوم لمناقشة رد الحكومة على خطة جمعية رياض الأطفال الخاصة، بتأجيل عمليات السنة الدراسية الجديدة إلى أجل غير مسمى، والتي يفترض أن تبدأ في الأسبوع المقبل.وتطالب الجمعيةُ الحكومة بتغطية تكاليف استخدام ممتلكاتها الخاصة، كما تطالب الجمعية الوطنية بإلغاء مجموعة من مشروعات القوانين، التي تهدف إلى تحسين الإدارة وشفافية المحاسبة، في رياض الأطفال الخاصة.وقالت الجمعية إنها ستواصل الاحتجاج حتى تغير الحكومة موقفها.وفي بيان صحفي صدر اليوم السبت، انتقدت الجمعية وزيرة التعليم "يو إيون هيه" لعدم ردها أو استجابتها لمقترحات الجمعية، وقالوا إنها بدلًا من ذلك فقد لجأت إلى الترهيب والتهديد بالملاحقات القانونية الجنائية.ودعت الجمعيةُ الوزيرةَ إلى تغيير موقفها والجلوس لإجراء المحادثات لحل القضايا محل الخلاف.