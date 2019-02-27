الزعيم الكوري الشمالي يغادر هانوي

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غادر الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" العاصمة الفيتنامية "هانوي"، بعد انتهاء القمة الثانية بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، واختتام زيارته الرسمية إلى فيتنام. وقد رحل "كيم" إلى بلاده صباح اليوم السبت، عقب زيارته إلى ضريح "هو تشي مين".وألغى "كيم" اجتماعه مع رجال الأعمال الفيتناميين، الذي كان مقررًا عقده في فترة ما بعد الظهر، ليعجل بموعد رحيله.وسوف يتوجه "كيم" إلى محطة "دونغ دانغ" للسكك الحديدية على الحدود الصينية، ليستقل قطاره الخاص المتجه إلى كوريا الشمالية، وقد استغرقت رحلة الذهاب 65 ساعة للوصول إلى فيتنام، ويتوقع أن تستغرق رحلة العودة مدة مماثلة.ولكن من الممكن أن يزور "كيم" بعض المدن الصينية المعروفة بالإصلاحات الاقتصادية، مثل مدينة "كوانغ تشو".ويقول بعض المراقبين أيضًا إن "كيم" قد يتوقف في بكين، لإجراء محادثات قمة مع الرئيس الصيني "شي جين بينغ".وتعد هذه الزيارة هي الأولى التي يلتقي فيها قادة فيتنام وكوريا الشمالية منذ 55 عامًا.وخلال المحادثات مع الرئيس الفيتنامي، دعا "كيم" إلى تطبيع التعاون والتبادلات الثنائية في جميع المجالات.