فائض قياسي في الصادرات الثقافية الكورية

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سجلت كوريا الجنوبية فائضًا قياسيًّا في تجارة المحتوى الثقافي، المتعلق بالموجة الكورية، في العام الماضي.ووفقًا للبيانات الصادرة اليوم السبت، فقد ارتفع الحساب المتعلق بموجة الهاليو في ميزان المدفوعات الدولي للبلاد بنسبة 73% على أساس سنوي، في عام 2018، لتسجل فائضًا قياسيًّا بقيمة 2.43 مليار دولار.ويُعزَى الفائض الموسع إلى الزيادة الكبيرة في الأرباح الخارجية، الناتجة عن الموسيقى الكورية والبرامج التلفزيونية والأفلام، وألعاب الكمبيوتر.وكان الميزان التجاري، المرتبط بالثقافة الكورية، قد ارتفع إلى أكثر من 1.5 مليار دولار في عام 2016، بعد أن أصبح يحقق فائضًا لأول مرة في عام 2012. لكنه انخفض إلى مليار وربع في العام التالي، في خضم الصراع مع الصين، بسبب نشر نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي "ثاد" في كوريا الجنوبية.ثم تضاعف الفائض في العام الماضي، بسبب ارتفاع الصادرات من الألعاب الكورية، ليصل إلى 2.1 مليار دولار.كما تم تسجيل فائض قدره 320 مليون دولار في العام الماضي، في قطاع مبيعات الأفلام الكورية وتذاكر الحفلات الموسيقية.