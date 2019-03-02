كوريا الشمالية تعيد تأكيد عرضها بالتفكيك الكامل لمجمع يونغ بيون

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أكد مسؤول كوري شمالي رفيع المستوى اليوم السبت أن بلاده اقترحت التفكيك الكامل لمجمع "يونغ بيون" بأكمله، وليس فقط أجزاء منه، خلال القمة الأخيرة مع الولايات المتحدة، التي عُقدت هذا الأسبوع.وتحدث نائبة وزير الخارجية الشمالي "تشيه سون هوي" إلى المراسلين الكوريين الجنوبيين في هانوي، حيث يقيم الوفد الكوري الشمالي.ولدى سؤالها عن توضيح الأمر، قالت "تشيه" إن كوريا الشمالية أوضحت موقفها كما نقله وزير الخارجية "ري يونغ هو"، الذي قال إن مقترح الشمال لم يكن برفع جميع العقوبات، وإنما بعضها فقط في مقابل إغلاق المجمع النووي الرئيسي، وهو ما يتعارض مع الرواية الأمريكية لانهيار القمة.وفيما يتعلق بالتعليقات الأمريكية بأن الشمال عرض تفكيكًا جزئيًّا للمجمع النووي، قالت نائبة الوزير إنها لا تفهم سبب هذه التعليقات وأنكرت أن يكون الشمال صرح بهذا، وقالت إن بلادها اقترحت التخلي عن المنشأة بكاملها.ووفقًا لوكالة رويترز، فقد ذكر مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية أن الشمال اقترح إغلاق جزء من مجمع "يونغ بيون"، مقابل رفع جميع العقوبات الدولية، باستثناء التي تستهدف بشكل مباشر برامج الأسلحة النووية الخاصة بها.وقال المسؤول إن المعضلة التي تواجه الولايات المتحدة هو أن الشمال لا يبدو مستعدًا في هذه المرحلة للتجميد الكامل لبرنامجه النووي.