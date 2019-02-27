سيول وواشنطن تتفقان على وقف مناوراتهما العسكرية المشتركة

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اتفقت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة على وقف مناوراتهما العسكرية السنوية المشتركة اعتبارا من هذا العام.وجاء هذا الاتفاق خلال محادثة هاتفية جرت أول من أمس السبت بين وزير الدفاع الكوري "تشونغ كيونغ دو" ونظيره الأمريكي "باتريك شاناهان"، حيت قرر الوزيران وقف إجراء سلسلة التدريبات "الحل الأساسي" و"فرخ النسر" .وكانت السلطات العسكرية الكورية والأمريكية قد أجريتا مباحثات حول وقف المناورات العسكرية المشتركة منذ ما قبل عقد القمة الثانية بين الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" في العاصمة الفيتنامية هانوي مؤخرا.وبموجب هذا الاتفاق، سيتم تغيير تسمية تدريبات "الحل الأساسي" لتصبح "تدريبات التحالف"، وسيتم تقصير مدتها إلى أسبوع بعد أن كانت أسبوعين.أما تدريبات "فرخ النسر" فسيتم حذف تسميتها وتصغير حجمها ليكون على مستوى كتيبة أو أقل، بحيث يتم إجراؤها على مدار العام.وكانت السلطات العسكرية الكورية والأمريكية قد قررت أيضا في شهر أغسطس من العام الماضي تأجيل التدريبات العسكرية المشتركة "أولتشي حارس الحرية".وقال وزيرا الدفاع الكوري والأمريكي إن هذا القرار بوقف المناورات العسكرية المشتركة يأتي دعما للجهود الدبلوماسية الرامية لتحقيق النزع الكامل للأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية.وأكد الوزيران في الوقت نفسه على التعهدات الأمنية بالحفاظ على الاستعداد الدفاعي المشترك بين البلدين.