ترامب يرجع السبب في وقف المناورات العسكرية مع كوريا الجنوبية إلى توفير التكاليف

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قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في تغريدة له على موقع تويتر أمس الأحد إنه تم اتخاذ قرار بوقف المناورات العسكرية المشتركة السنوية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لتوفير مئات الملايين من الدولارات التي لن يمكن استعادتها.وأضاف "ترامب" أن هذا القرار قد يحد أيضا من التوتر مع كوريا الشمالية، مشيرا إلى أنه قد اتخذ موقفا يدعو إلى وقف المناورات منذ فترة طويلة قبل يكون رئيسا.وكان "ترامب" قد قال في المؤتمر الصحفي الذي عقده بعد قمته مع الزعيم الكوري الشمالي يوم الثامن والعشرين من فبراير الماضي في هانوي، إنه قد تخلى عن المناورات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية منذ فترة، موضحا أن المناورة الواحدة تتكلف 100 مليون دولار.