اجتماع بين المبعوثين النووييْن الكوري والأمريكي

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من المقرر أن يجتمع المبعوثون النوويون لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة خلال هذا الأسبوع للتشاور حول الخطوات التالية تجاه كوريا الشمالية، في أعقاب انهيار القمة الثانية بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة في مدينة هانوي الأسبوع الماضي.ووفقًا لمصدر دبلوماسي، فإن "لي دو هون" الممثل الخاص لشؤون السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية، يخطط للاجتماع مع نظيره الأمريكي "ستيفن بيغون" في واشنطن خلال هذا الأسبوع.ومن المتوقع أن يتبادل المسؤولان في الاجتماع تقييمهما للقمة الثانية بين واشنطن وبيونغ يانغ، والتي انتهت يوم الخميس الماضي بدون اتفاق.ومن المرجح أن يناقشا أيضًا دور سيول في استئناف المحادثات مع كوريا الشمالية.وكان من المقرر أن يلتقي "لي" مع "بيغون" بعد القمة التي استمرت يومين بين الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" والرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، لكن الاجتماع لم ينعقد بسبب مرافقة "بيغون" لوزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" في رحلته إلى الفلبين بعد القمة.