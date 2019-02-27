ارتفاع حصة السيارات الصديقة للبيئة في السوق الكورية إلى 8.2%

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ارتفعت حصة السيارات الصديقة للبيئة في كوريا إلى 8.2% من إجمالي سوق سيارات الركاب خلال العام الماضي.ووفقًا للرابطة الكورية لمصنعي السيارات أمس الأحد، وصل عدد السيارات الصديقة للبيئة، مثل الموديلات الكهربائية والهجينة والهيدروجينية إلى حوالي 125 وحدة العام الماضي، بارتفاع نسبته 26% مقارنة بالعام الأسبق.وزادت مبيعات السيارات الهجينة بنسبة 10% على أساس سنوي إلى حوالي 93 ألف وحدة، وهو ما يمثل ثلاثة أرباع السيارات الصديقة للبيئة.وقد ارتفعت حصة السيارات الصديقة للبيئة من 2.8% في عام 2015 لتصل إلى 8.2% العام الماضي.وتعد النسبة الحالية أعلى من نسبة السيارات الصديقة للبيئة في غرب أوربا والولايات المتحدة، حيث تبلغ نسبتها فيهما 6.6% و3.9% على الترتيب، لكنها أقل من نسبتها في اليابان، حيث تبلغ هناك 32.8%.