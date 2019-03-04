إجراءات طارئة للحد من الغبار الناعم

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قررت الحكومة الكورية تنفيذ إجراءات طارئة اليوم الاثنين للحد من الغبار الناعم، وذلك لليوم الرابع على التوالي، في منطقة العاصمة وأجزاء أخرى من البلاد.وأوضحت وزارة البيئة أنه سيتم تنفيذ الإجراءات من الساعة السادسة صباحا وحتى التاسعة من مساء اليوم الاثنين في تسع مدن ومقاطعات، وهي: سيول وإنتشون وكيونغ كي وديه جون وسيجونغ ومقاطعتي شمال وجنوب تشونغ تشُنغ، وكوانغ جو ومقاطعة جنوب جولا.وتتضمن الإجراءات منع سير سيارات الموظفين العموميين التي تنتهي لوحاتها بأرقام فردية.كما سيتم إغلاق جميع مواقف السيارات البالغ عددها 441 والتي تديرها مدينة سيول والمؤسسات التابعة لها، خلال اليوم أيضا، وتقليل عمليات البناء في مواقع الإنشاءات العامة والخاصة.