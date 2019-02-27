فيفا يقترح الاستضافة المشتركة بين الكوريتين لمونديال السيدات 2023

Photo : YONHAP News

اقترح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الاستضافة المشتركة بين الكوريتين لبطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات لعام 2023.وقال "هونغ ميونغ بو" المدير التنفيذي لاتحاد كرة القدم الكوري في مقابلة هاتفية مع وكالة "يونهاب" الكورية للأنباء اليوم الاثنين إن "فيفا" عرض هذا الاقتراح على الاتحاد الكوري، وأنه نقل للحكومة اقتراح الاتحاد الدولي.وفي وقت سابق، كشف تقرير نشرته وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية للأنباء عن أن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "جياني أنفنتينو" قد أكد معرفته بمقترح الاستضافة المشتركة بين الكوريتين لمونديال السيدات عام 2023 ، ووصف هذا المقترح بأنه "أمر مدهش ورائع".وبموجب ما قاله "هونغ"، تحدث الاتحاد الدولي عن إمكانية الاستضافة المشتركة بين الكوريتين قبل حوالي شهر في أثناء حضور رئيس الاتحاد الكوري لكرة القدم "تشونغ مونغ كيو" اجتماعا للاتحاد الدولي لكرة القدم.وأضاف "هونغ" أنه هذا الاقتراح ليس اقتراحا رسميا، ولم يتم بعد إبلاغ كوريا الشمالية به.وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد طالب الدول الأعضاء في شهر فبراير الماضي بإبلاغه برغبتها في استضافة مونديال السيدات لعام 2023 حتى يوم الخامس عشر من مارس الجاري.وسيتم اتخاذ قرار بتحديد مكان إقامة مونديال السيدات لعام 2023 في شهر مارس من عام 2020، وقد عبرت كل من أستراليا وكولمبيا واليابان وجنوب أفريقيا عن نيتها لاستضافته.يذكر أن الكوريتين تسعيان حاليا للاستضافة المشتركة لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2032.