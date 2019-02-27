الفجوة تضيق بين معدلات تأييد الحزبين الحاكم والمعارض

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ضاقت الفجوة في معدلات التأييد بين الحزب الديمقراطي الحاكم وحزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي لتقل عن 10%.وطبقا لنتائج استطلاع للرأي أجرته شركة "ريال ميتر" على 2011 من المواطنين البالغين خلال الفترة من يوم الخامس والعشرين وحتى الثامن والعشرين من شهر فبراير الماضي، بلغت نسبة تأييد الحزب الديمقراطي الحاكم 38.3%، بانخفاض 2.1% مقارنة بالأسبوع الأسبق، فيما بلغت نسبة تأييد حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي 28.8% ، بزيادة 2%.وبهذا أصبحت الفجوة في معدلات التأييد بين الحزبين 9.5% بعد أن كانت أكثر من 40% في شهر مايو من عام 2017، في أعقاب تنصيب الرئيس "مون جيه إين".وأرجعت الشركة السبب في زيادة معدل تأييد الحزب المعارض الرئيسي إلى تأثيرات التجمع الحزبي الذي عقد يوم السابع والعشرين من فبراير الماضي، والتصريحات التي أدلى بها بعض نواب البرلمان من الحزب الحاكم بشأن الشباب في العشرينيات من العمر.أما معدلات تأييد حزب الإصلاح المستقبلي فبلغت 7.3%، وحزب العدل 6.9%، وحزب السلام الديمقراطي 2.7%.وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن نسبة تأييد الرئيس الكوري "مون جيه إين" قد بلغت 49.4%، بانخفاض 1.6% مقارنة بالأسبوع الأسبق.وبلغت نسبة المعارضة 44.4% ، بزيادة 0.3%.ويبلغ هامش الخطأ في هذا الاستطلاع زائد أو ناقص 2.2%.