حصة أشباه الموصلات من إجمالي الصادرات الكورية تسجل أقل مستوياتها

Photo : YONHAP News

سجلت حصة أشباه الموصلات من إجمالي حجم الصادرات الكورية أقل مستوياتها في شهر فبراير الماضي منذ 19 شهرا، نتيجة لانخفاض أسعار أشباه الموصلات وتراجع حجم صادراتها.وطبقا لتقارير أعدتها وزارة الصناعة والتجارة والطاقة وهيئة الجمارك اليوم الاثنين، بلغ حجم صادرات أشباه الموصلات 7 مليارات و421 مليون دولار في شهر يناير الماضي، بانخفاض 23.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فيما بلغ إجمالي حجم الصادرات الكورية 46 مليارا و330 مليون دولار، بانخفاض 5.9%.وأشارت التقارير إلى أن حصة اشباه الموصلات من إجمالي الصادرات الكورية قد بلغت 16% في فبراير الماضي بعد أن كانت 24.5% في شهر سبتمبر، و21.1% في أكتوبر، و20.7% في نوفمبر، و18.3% في ديسمير من العام الماضي، و17.1% في يناير هذا العام.كما أشارت إلى أن حجم إنتاج أشباه الموصلات قد شهد تراجعا منذ شهر سبتمبر من العام الماضي ليشهد زيادة بنسبة 7.5% فقط في شهر يناير، مسجلا بذلك أقل مستوياته منذ عام.