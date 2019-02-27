الحكومة الكورية تكشف عن تدابير لتنشيط الصادرات

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كشفت الحكومة الكورية عن تدابير تستهدف إحياء الصادرات في ظل الاستمرار في وتيرة انخفاضها.وطبقا لتقرير حكومي اليوم، بلغ حجم الصادرات الكورية 39 مليارا و560 مليون دولار في شهر فبراير الماضي، بانخفاض 11.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وتعد هذه هي المرة الأولى التي تشهد فيها الصادرات الكورية انخفاضا للشهر الثالث على التوالي منذ 30 شهرا.وبموجب التدابير التي كشفت عنها الحكومة اليوم الاثنين، سيتم توسيع حجم التمويل التجاري إلى 235 تريليون وون هذا العام، بزيادة 15 تريليون وون مقارنة بالعام الماضي، من أجل دعم الشركات التي تعاني من صعوبات مالية ناجمة عن انخفاض حجم صادراتها.وقالت الحكومة إنها ستقوم بالكشف عن تدابير أخرى خلال شهر مارس الجاري تستهدف دعم 6 صناعات تصديرية جديدة، من بينها: منتجات الصحة الحيوية، والبطاريات الثانوية، والمحتويات الثقافية.كما ستقدم الحكومة دعما كافيا للأنشطة التسويقية، بما في ذلك المشاركة في المعارض الدولية، حيث ستخصص 350 مليار وون في هذا المجال خلال هذا العام، بزيادة 5.8% مقارنة بالعام الماضي.