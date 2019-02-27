8.2 % حصة السيارات الصديقة للبيئة في السوق الكورية

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شهدت حصة السيارات الصديقة للبيئة في السوق الكورية زيادة كبيرة في العام الماضي لتصل إلى 8.2%، بعد أن كانت 2.8% عام 2015.وطبقا لتقرير صادر عن الاتحاد الكوري لصناعات السيارات ، بلغ عدد السيارات الصديقة للبيئة، بما في ذلك السيارات الهجينة والإلكترونية والهيدروجينية، 124 ألفا و979 سيارة في العام الماضي، بزيادة 26.2% مقارنة بالعام الأسبق.وتعد حصة السيارات الصديقة للبيئة في السوق الكورية أعلى من نظيرتها في أوربا الغربية والولايات المتحدة اللتين بلغت فيهما 6.6% و3.9% على التوالي، وأقل من اليابان التي بلغت فيها الحصة 32.8%.وأشار التقرير إلى أن عدد السيارات الهجينة التي تم بيعها في العام الماضي، قد بلغ 93 ألفا و94 سيارة، محتلا بذلك 74.5% من سوق السيارات الصديقة للبيئة في كوريا الجنوبية.