إعفاء الأجهزة اللازمة للم شمل الأسر المشتتة عبر الفيديو من العقوبات الدولية

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كشف مصدر مسؤول في الحكومة الكورية اليوم الاثنين عن أن مجلس الأمن الدولي قد قرر الأسبوع الماضي إعفاء إرسال الأجهزة اللازمة للم شمل الأسر المشتتة في الكوريتين عبر الفيديو إلى كوريا الشمالية، من العقوبات الدولية.وبناء على ذلك سيتم تركيب الأجهزة الجديدة اللازمة للم شمل الأسر المشتتة عبر الفيديو، بما في ذلك الأدوات الإلكترونية والكوابل البصرية، بعد أن تم التوصل إلى اتفاق بين الكوريتين على موعد إرسالها إلى كوريا الشمالية.الجدير بالذكر أن الأجهزة الحالية التي تم تركيبها في بيونغ يانغ تحتاج إلى صيانة واستبدال، نظرا لانها أصبحت قديمة ومتدهورة بسبب عدم استخدامها منذ عام 2007.وكان الرئيس الكوري "مون جيه إين" قد اتفق مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" على إجراء جولة للم شمل الأسر المشتتة عبر الفيديو، وتبادل الرسائل التصويرية بين أعضائها.ومن المتوقع أن تتخذ الحكومة الكورية الجنوبية الإجراءات اللازمة لتنفيذ جولة لم شمل الأسر المشتتة عبر الفيديو فور انتهاء عمليات صيانة وتركيب الأجهزة في كوريا الشمالية، بحيث يتم ذلك في غضون شهر أبريل القادم على أقرب تقدير.وقد تم تطبيق مشروع لم شمل الأسر المشتتة عبر الفيديو لأول مرة عام 2005 ، وتم إجراؤه سبع مرات منذ ذلك الحين.