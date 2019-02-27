الحزب المعارض الرئيسي يقرر تطبيع أعمال البرلمان بعد شهرين من الجمود

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من المتوقع أن يتم تطبيع أعمال البرلمان الكوري بعد شهرين من جمودها.وقالت زعيمة التكتل البرلماني عن حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي "را كيونغ وان" إنها ستتقدم بطلب لعقد جلسات البرلمان اليوم الاثنين، موضحة أن الحزب اتخذ قرارا بتطبيع أعمال البرلمان بسبب عدم وجود أي توقعات بالرد من الحزب الديمقراطي الحاكم على مطالبه.وكان حزب كوريا الحرة المعارض قد طالب الحزب الحاكم بإجراء تفتيش برلماني على النائبة "سون هيه وان" التابعة للحزب الحاكم كشرط مسبق لتطبيع البرلمان.ومن جانبه، أعرب زعيم التكتل البرلماني عن الحزب الحاكم "هونغ يونغ بيو" عن تقديره لقرار الحزب المعارض الرئيسي، مؤكدا أن حزبه سيقوم بالإسراع على المصادقة على مشروعات القوانين المعلقة ذات الصلة بمعيشة الشعب والإصلاح.وبهذا من المتوقع أن تستأنف جلسات البرلمان في غضون هذا الأسبوع.