كوريا دولة خالية من مرض جنون البقر للعام السادس على التوالي

قالت وزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية الكورية اليوم الاثنين إن المنظمة العالمية لصحة الحيوان قد اعترفت للعام السادس على التوالي بأن كوريا الجنوبية دولة خالية من ثلاثة أمراض حيوانية، وهي: مرض جنون البقر، وطاعون المجترات الصغيرة، ومرض الحصان الإفريقي.
وستتم المصادقة رسميا على هذا الاعتراف في الدورة السابعة والثمانين من مؤتمر الجمعية العامة للمنظمة العالمية لصحة الحيوان والتي ستعقد في شهر مارس القادم في فرنسا.
وأكدت الوزارة أن اعتراف المنظمة العالمية بعدم وجود ثلاثة أمراض حيوانية في كوريا الجنوبية قد جاء تأكيدا على المستوى العالي لنظام السيطرة على الأمراض الحيوانية في كوريا الجنوبية، كما سيسهم في زيادة ثقة المستهلكين في سلامة منتجات الماشية الكورية.