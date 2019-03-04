فرقة بي تي إس تقدم عروضا إضافية في 5 مدن ضمن جولتها العالمية القادمة

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قررت فرقة "بي تي إس" الشبابية تقديم عروض إضافية في 5 مدن ضمن جولتها العالمية التي ستنطلق بدءا من شهر مايو القادم.وقالت شركة "بيغ هيت" الترفيهية إنه قد تم يوم الثاني من شهر مارس الجاري بيع جميع تذاكر العروض التي من المقرر أن تقيمها الفرقة في 5 مدن، هي: لوس أنجلوس يوم الخامس من مايو، وشيكاغو يوم الثاني عشر من مايو، ونيو جيرسي يوم التاسع عشر من مايو في الولايات المتحدة، ولندن في بريطانيا يوم الثاني من يونيو، وباريس في فرنسا يوم الثامن من يونيو، وبالتالي قررت الشركة أن تقدم الفرقة عروضا إضافية في تلك المدن الخمس.