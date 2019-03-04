بولتون: كيم لم يكن مستعدًا لقبول صفقة ترامب الكبيرة

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قال مستشار الأمن القومي الأمريكي "جون بولتون" إن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" لم يكن مستعدًا لقبول "الصفقة الكبيرة" التي قدمها له الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، في قمتهما في هانوي الأسبوع الماضي.وقال "بولتون" في مقابلة مع "فوكس نيوز" أمس الأحد إن "ترامب" سلَّم "كيم" ورقتين، إحداهما باللغة الإنكليزية والأخرى باللغة الكورية، يقدمان اتفاقًا يجعل كوريا الشمالية منطقة خالية من الأسلحة النووية مقابل تحقيق مستقبل اقتصادي هائل.ومع ذلك، لم يكن "كيم" مستعدًا لقبول الصفقة على حد قول "بولتون".وفي مقابلة منفصلة مع شبكة "سي بي إس"، قال "بولتون" إنه لا يعتبر القمة فشلت، لكنه يرى أنها نجحت لأن الرئيس الأمريكي كان يحمي المصالح الوطنية الأمريكية.وقال إنه لا يوجد موعد محدد لانتهاء المحادثات بشأن نزع السلاح النووي، مضيفًا أن "ترامب" مستعد تمامًا للاستمرار في التفاوض على مستويات أقل، أو التحدث مرة أخرى مع "كيم" عندما يكون ذلك مناسبًا.