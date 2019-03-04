رابطة رياض الأطفال الخاصة تلتزم بخطتها لتأجيل بداية العام الدراسي

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قررت رابطة رياض الأطفال الخاصة في كوريا الجنوبية الاستمرار في خطتها لتأجيل بداية الفصل الدراسي في الربيع، احتجاجًا على مساعي الحكومة لإصلاح روضات الأطفال الخاصة.وقالت رابطة رياض الأطفال الكورية في مؤتمر صحفي أمس الأحد، عُقِد في سيول، إنها ستلتزم بخطة التأجيل، منتقدة السلطات التعليمية لرفضها للحوار، وضغوطها غير العادلة على أعضاء الرابطة في جميع أنحاء البلاد.كما هددت الرابطة بالنظر في إغلاق المدارس التابعة لها، وتقديم شكوى ضد وزيرة التعليم "يو إيون هيه"، بسبب إساءة استخدام السلطة، والتقصير في أداء الواجب.وقالت الرابطة إن 1533، من أصل أكثر من 3800 مدرسة وروضة أطفال، سوف تشارك في التأجيل.ومع ذلك، فقد ذكرت وزارة التعليم أمس الأحد أن عدد المدارس وروضات الأطفال المشاركة هو 381 فقط.وسوف تقوم الوزارة ومكاتب التعليم الإقليمية بالتحقق مع العدد الدقيق لرياض الأطفال المغلقة اليوم الاثنين.وسيتم إرسال الأطفال الملتحقين بالمدارس المغلقة إلى روضات الأطفال العامة القريبة.