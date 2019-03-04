الحكومة ترفع الدعم المالي والتسويقي للمصدرين

قررت الحكومة زيادة الدعم المالي والتسويقي للمصدرين، الذين يواجهون صعوبات من التباطؤ الاقتصادي العالمي والصادرات المتعثرة.وأصدرت وزارة التجارة والصناعة والطاقة اليوم الاثنين مجموعة من الإجراءات، لتنشيط الصادرات، بما في ذلك خطة لزيادة القروض منخفضة الفائدة للمصدرين، بمقدار 15 تريليون وون سنويًا، لتصبح 235 تريليون وون هذا العام.كما ستقوم الحكومة ابتداءً من هذا الشهر بإنتاج والإعلان عن خطط مفصلة لتعزيز ستة قطاعات، كصناعات التصدير الجديدة في البلاد، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة.وبالنسبة للصناعات الحيوية والصحية، فتسعى الحكومة إلى مشروع بحث وتطوير، بقيمة 8 تريليون وون، لتطوير المعدات الطبية.كما ستزيد صناعة التجارة من إنفاقها السنوي على دعم التسويق للمصدرين بنسبة 5.8%، لتصل إلى 352 مليار دولار هذا العام، مما سيرفع عدد المستفيدين بمقدار 1900 ليصبح العدد الكلي نحو 42 ألفًا.وتأتي هذه الإجراءات بعد أن تراجعت صادرات البلاد بنسبة 11% على أساس سنوي في الشهر الماضي، بسبب التباطؤ الاقتصادي في الصين وأوروبا، وانخفاض أسعار الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات.