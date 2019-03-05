تقرير يؤكد استمرار تشغيل مفاعل تخصيب اليورانيوم في يونغ بيون

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قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن منشأة تخصيب اليورانيوم في موقع يونغ بيون النووي في كوريا الشمالية، يبدو كما لو كان مستمرًا في العمل.وصرح المدير العام للوكالة "يوكيا أمانو" لأعضاء مجلس الإدارة أمس الاثنين بأن الوكالة الدولية لم ترصد أي مؤشرات على تشغيل المفاعل الذي تبلغ طاقته 5 ميغاوات، منذ أوائل ديسمبر من العام الماضي.ومع ذلك، أضاف "أمانو" أن إحدى المنشآت التي يُعتقد أنها تستخدم في تخصيب اليورانيوم، وهي العملية التي يمكن أن تنتج أيضًا موادا تستخدم في تصنيع الأسلحة النووية، يبدو أنها مستمرة في العمل.وقال رئيس الوكالة إنه تم رصد مؤشرات على استمرار أعمال البناء في مفاعل الماء الخفيف، وتم رصد علامات تشير إلى استمرار الاستخدام في مرفق الطرد المركزي.وكان "أمانو" قد أكد في نوفمبر الماضي أن وكالته رصدت أنشطة تتسق مع قيام كوريا الشمالية بتصنيع مكونات المفاعلات، ونقل تلك المكونات إلى مبنى المفاعل.وصرحت الوكالة الدولية مرارًا بأنها ترغب في إرسال مفتشين إلى كوريا الشمالية للقيام بدور التحقق، بمجرد التوصل إلى اتفاق سياسي بشأن الأنشطة النووية هناك.