المبعوث النووي الكوري يزور الولايات المتحدة

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من المقرر أن يزور الولايات المتحدة خلال هذا الأسبوع كبيرُ المبعوثين النوويين في كوريا الجنوبية، من أجل إجراء مشاورات حول الخطوات التالية تجاه كوريا الشمالية، في أعقاب انهيار قمة الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في هانوي الأسبوع الماضي.ووفقًا لوزارة الخارجية في سيول، فإن "لي دو هون" الممثل الخاص لشؤون السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية سيغادر متوجها إلى واشنطن صباح اليوم الثلاثاء للاجتماع مع نظيره الأمريكي "ستيفن بيغون".وخلال الزيارة التي تستغرق 3 أيام، سيتبادل الجانبان تقييماتهما للقمة الثانية التي انتهت يوم الخميس الماضي بدون اتفاق.كما يعتزم الطرفان مناقشة كيفية تنسيق الجهود لاستئناف المحادثات بين واشنطن وبيونغ يانغ.