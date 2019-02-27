ترامب ينفي مناقشة المناورات العسكرية مع كيم

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قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إنه لم يناقش مسألة المناورات العسكرية المشتركة بين سيول وواشنطن، خلال قمته مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" الأسبوع الماضي.ونشر "ترامب" على صفحته بموقع تويتر أنَّ "ألعاب الحرب"، على حد قوله، لم يتم مناقشتها في لقائه مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، واصفًا ذلك بأنه "أخبار زائفة".ودافع الرئيس الأمريكي عن قراره بإنهاء التدريبات العسكرية المشتركة بين البلدين الحليفين، قائلًا إنه اتخذ القرار قبل وصوله إلى منصبه، لأنه يكلف الولايات المتحدة الكثير من المال في مقابل الحصول على "ألعاب".كما نشر "ترامب" تغريدة مماثلة أمس الاثنين، بعد أن أعلنت سيول وواشنطن عن إنهاء اثنتين من المناورات العسكرية المشتركة الرئيسية، وهي مناورات "الحل الرئيسي" و"فرخ النسر".